È morta Irene Papas: fascino e bravura in 70 film

15 settembre 2022 a

a

a

Mondo del cinema in lutto per la morte di Irene Papas all'età di 96 anni. L'attrice greca in circa 50 annidi carriera ha preso parte a oltre 70 film. Considerata un simbolo per eccellenza della bellezza greca e una celebre rappresentante della cultura mediterranea all'estero, la Papas divenne nota a livello internazionale per aver incarnato molto appieno il potere della tragedia antica. Tra le sue interpretazioni più celebri quella di Penelope ne l'Odissea nello sceneggiato tv e in classici come I cannoni di Navarone e Zorba il Greco. Una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo è stata in Il mandolino del capitano Corelli nel 2001. Nel 2018 si seppe che da cinque anni soffriva di Alzheimer. La Papas parlava correntemente l'italiano, avendo interpretato ruoli teatrali e girato molti film nel nostro paese a cui era particolarmente legata (Le infedeli, 1953, di Steno e Mario Monicelli e A ciascuno il suo, 1967, di Elio Petri). Nel 2009 ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera.