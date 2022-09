Anna Falchi, "mi hanno fatto arrabbiare molto": chi finisce nel mirino

Francesco Fredella 15 settembre 2022 a

a

a

La confessione di Anna Falchi, che sembra essere stata ferita da due colleghi. “Mi hanno fatta arrabbiare moltissimo”, dice al settimanale Chi. “Non ho avvertito nessun problema di sicurezza, nè di giorno nè di notte”.

Ecco chi arriva dietro al bancone di Striscia: la bomba di Maurizio Costanzo

Dopo aver concluso brillantemente la stagione televisiva a I fatti vostri con Michele Guardì, la conduttrice torna in tv e dice di non voler stare affatto per troppo tempo in vacanza. Infatti, ha trascorso l’estate con la figlia in Romagna e poi una piccola fuga con il nuovo compagno. Appunto la Romagna, al centro del dibattito sicurezza dopo le parole di Francesco Facchinetti ed Emis Killa: i due hanno detto che si tratta di una zona troppo pericolosa.

Anna Falchi dice addio a Ruggeri, con chi l'hanno beccata: foto inequivocabili (e scoop pazzesco) | Guarda

Ma la vera novità resta il ritorno dello share su Rai2. “Aver riportato Rai2 ai fasti di una volta è stata una grande soddisfazione. L’aspetto vincente è che io e Salvo siamo fatti l’una per l’altra televisivamente parlando”, racconta la Falchi. “Dopo 32 anni di trasmissione Michele Guardì sembra rivitalizzato”. Per Anna, quindi, si tratta di un bel momento lavorativo che arriva dopo alcuni anni di stop. Michele Guardì, dopo l’addio di Magalli, ha riformulato il programma storico di Rai2 facendo affidamento proprio sulla coppia Falchi- Sottile. E sembra che vadano anche molto d’accordo.