Ambra Angiolini "abusiva: mi ha occupato casa". Choc: chi la denuncia

21 settembre 2022 a

Ambra Angiolini è un’abusiva? È quanto emergerebbe dalla denuncia social di Silvia Slitti, che non ha nominato apertamente la giudice di X-Factor ma ha fatto capire chiaramente di avercela con lei. La Slitti ha una casa di proprietà a Milano che è abitata dalla Angiolini: “Gliel’ho affittata per 10 mesi nel 2020 per farle un favore e non è più voluta andare via. Adesso siamo dovuti passare alle vie legali”.

La wedding planner ha raccontato la storia in maniera impersonale: “I nostri protagonisti a Milano hanno vissuto, hanno amici, una dei due ha aperto anche la sua attività... e anni fa decisero proprio li di acquistare casa. Non una casa a ‘cazzeggio’, ma proprio casa... Quella per cui scegli anche le mattonelle del bagno e fiori sulla terrazza. La ‘persona’ in questione era nota al grande schermo, vantava anni e anni di conduzione, cinema, musica un passato illustre e una reputazione sempre difesa a spada tratta. I nostri amici (riferendosi a se stessa e al marito, ndr) si erano sentiti tranquilli ad affidarle un ‘pezzetto di cuore’. Ma purtroppo le persone non sempre si rivelano per ciò che dicono”.

Dopo dieci mesi la Angiolini avrebbe dovuto fare i bagagli, ma così non è stato: “Abbiamo scoperto che la casa non sarebbe stata liberata fino a quando, chi l'aveva abitata fino a quel momento, non avesse deciso di andarsene. Come fosse casa sua. Ora i nostri amici non possono rientrare in casa propria, mentre la persona in questione manifesta sorrisi e serenità in tv”.