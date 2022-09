Kasia Smutniak, odio contro la Meloni: "Fanno paura, tutto è in pericolo"

23 settembre 2022 a

A soli due giorni dal voto, i vip si giocano le ultime carte. Ecco allora che Kasia Smutniak ne approfitta per lanciare l'ennesima frecciata a Giorgia Meloni. Già nota per le sue posizioni, l'attrice si dice dalla parte di Emma Bonino. Il tema? L'aborto, come se esista un pericolo in arrivo dalla destra. "Negli ultimi anni, mesi, giorni - scrive su Instagram - ho visto con i miei occhi quanto è facile perdere quei diritti che fino a poco fa davo per acquisiti. La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli… tutto mi sembra in pericolo".

A corredo un fotomontaggio del lontano 1978, che ritrae una donna in piazza che mostra un cartello: "Abbiamo tutte abortito. Vogliamo il processo". Accanto, una foto della Bonino del 2022, anche lei con un cartello tra le mani: "Abbiamo tutte abortito. Ora riparte il processo?". Ma non finisce qui, perché l'ex compagna di Pietro Taricone prosegue: "Basta vedere i fatti: la perdita del diritto all’aborto l’anno scorso nella mia Polonia, e qualche mese fa negli Stati Uniti, la costruzione del muro tra la Polonia e la Bielorussia, la negazione del diritto all’asilo e ai principali diritti umani con la vergognosa pratica dei respingimenti".

E ancora: "La solitudine e la disperazione delle donne afgane rinchiuse in casa dal regime e dimenticate da noi da un giorno all’altro, gli applausi in Senato quando veniva bocciato il Ddl Zan, e questa campagna elettorale fatta di urla che fanno paura… La lista è davvero troppo lunga. E la pazienza è poca oramai". Il riferimento, seppur senza fare nomi, sembra alla Meloni e a tutto il centrodestra. Tanto che poi svela la sua intenzione di voto: "Io sto dalla parte di Emma".