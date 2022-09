Andre Delogu, "mi sento una stupida": l'orribile truffa che ha subito

24 settembre 2022 a

Andrea Delogu incappata in una truffa. In un lungo post su Instagram, la conduttrice televisiva ha raccontato la sua pessima esperienza. Da sempre impegnata a raccogliere fondi per singoli individui, la Delogu è stata raggirata: "Le preferivo - ha ammesso in riferimento agli aiuti economici destinate alle persone sui social - perché pensavo 'va direttamente a loro, aiuto un nucleo famigliare come avrei voluto avessero fatto con noi'".

Poi però la brutta sorpresa: "Ieri mi chiama una cara amica dandomi della stupida, una persona a cui avevo creduto e che aveva attivato una raccolta fondi a cui avevo aderito, si è rivelata una che, un paio di anni fa, aveva trovato un metodo per guadagnare facilmente e fra l’elenco di persone raggirate di cui si vanta ci sono anche io". Tanta la delusione della Delogu che confessa di sentirsi "stupida" e soprattutto "sento che potevo fare molto di più se avessi avuto la lucidità di capire che c’è modo di aiutare davvero passando per le associazioni, quelle riconosciute, quelle limpide e oneste".

E proprio per loro la solidarietà della conduttrice non finirà qui. Anzi, conclude, "non smetto di credere che il mondo sia fatto di catene di gentilezza, se le alimentassimo tutti rendendo, nelle nostre possibilità, la fortuna ricevuta, diventerebbe migliore in poco tempo, solo dobbiamo (devo) stare più attenti". L'appello rivolto ai suoi ammiratori è comunque quello di aiutare il più possibile. Sì, "ma solo chi aiuta".