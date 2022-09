Domina, Soho, Fam o Circus? Anche in autunno, il divertimento continua

25 settembre 2022 a

L'estate 2022 sarà ricordata dagli addetti ai lavori di turismo e divertimento come un momento di rinascita e crescita assolute. Dopo il Covid e nonostante l'eco della guerra in Ucraina, gli italiani sono tornati a sorridere e a provare a godersi il proprio tempo libero, a tutte le età. "Happiness in your free time", in italiano felicità nel tuo tempo libero, lo slogan scelto da Domina rappresenta bene la situazione: con i suoi grandi resort a Sharm e in Sicilia a San Flavia (PA), Domina mette insieme sport, sole e serate da vivere al ritmo dei dinner show di The Beach Luxury Club, presente in entrambe le location.

Il bello è che sul Mar Rosso, l'atmosfera di festa da vivere in famiglia o con gli amici continua tutto l'anno e lo staff di Domina sta già pensando ai party di Capodanno 2023, da festeggiare godendosi gli show di artisti attivi in tutto il mondo. Quella di mettere insieme musica, piatti d'eccezione e spettacoli interpretati da acrobati, ballerini e giocolieri è una tendenza che senz'altro continua anche per l'autunno inverno 2022 / 23.

Quando agli show pensano gli artisti di Circo Nero Italia, che sanno spaziare tra top club e feste diurne, le emozioni sono assicurate. Il collettivo coordinato da Duccio Cantini mette in scena tanti diversi show, tutti accomunati da costumi d'effetto, coreografie ed effetti speciali. "Cerchiamo di curare ogni singolo dettaglio dei nostri spettacoli", spiega Cantini. "Ogni performance gli artisti la provano e la riprovano, finché il risultato non crea l'effetto giusto".

E se la notte resta protagonista, la serata perfetta inizia presto, quasi sempre al ristorante. Infatti, se il tempo trascorso in cucina da italiane e italiani è ormai poco, in luoghi in cui oziare, guardare e farsi guardare come Soho Cucina Oltre Confini a Como prosperano. Sushi, uramaki, zuppe orientali e cocktail, nella location giusta, spesso regalano emozioni. Cambiando e cucina lago, al Fam di Desenzano (BS) resta l'eccellenza e la possibilità di vivere serate in cui piatti e bollicine si godono ascoltando dj set o live music scatenata come quella di Chicco Nember.

Più che banali vip party in cui spesso non ci si diverte, locali di questo tipo propongono eventi per tutti coloro che hanno voglia di far tardi con un certo stile. Spesso in console in questi party c'è Miki Garzilli, che ogni pomeriggio fa il pieno di energia su Radio Studio Più con I Feel Good. "Qualche sera fa ero in console a Milano, per un evento celebrava la collaborazione tra l'artista Marco Lodola e Amaro Lucano", spiega Garzilli. "Non è facile accontentare tutti. Chi come me ha la fortuna di suonare anche all'estero sa come evitare le solite hit e regalare sorrisi". Anche Mitch B. suona spesso all'estero, Ibiza compresa, ed il suo sound, che mette insieme house, deep ed electronica balearica, sorprende. Il remix che ha realizzato con per "Never Gonna Stop " di Marcello Mazzoli, Max Paparella Organization ne è il perfetto esempio.

E che succede in discoteca? Al River House di Soncino (CR) ed al Circus beatclub di Brescia si alternano molti dei protagonisti del clubbing italiano. Al River approda il Samsara Tour, c'è il ritmo di Botteghi e Samuele Sartini, al Circus si spazia tra l'hip hop internazionale di Rehab e le selezioni musicali di artisti come Djs from Mars, Damante e Rudeejay. Resta costante l'atmosfera rilassata degli eventi, in cui nascono amori ed amicizie che spesso durano una vita.

Chi vuol bere qualcosa di buono ballando in Franciacorta spesso lo fa all'Hotel Costez di Cazzago (BS), in cui il divertimento viene ancora più facile, visto che l'ingresso è sempre libero. Paolo e Francesco Battaglia gestiscono anche un grande showclub come il #Costez, a Telgate (BG), a due passi dall'A4: qui si alternano format scatenati come Vida Loca, il già citato Circo Nero Italia, Una Mas, Papeete on Tour...

Il mondo del divertimento è spesso visto in modo superficiale. Eppure, soprattutto oggi che il livello qualitativo delle proposte è molto cresciuto, dà tante opportunità. Michele Piagno, barman di livello internazionale, gestisce con la sua famiglia l'Enoteca Vecchia Pretura di Codroipo (UD), è anche un formatore appassionato. "Davide Grossutti, dopo essere stato per tre lunghi anni mio assistente, è diventato docente della Federazione Baristi Italiani. E' una bella soddisfazione per entrambi", spiega Piagno.

Lo stile italiano non si sente forte solo dietro al bancone o sul palco: le casse acustiche Pequod Acoustics, 100% Made in Italy, anzi Made in Firenze, fanno spettacolo ancora prima di diffondere musica, grazie al loro design sinuoso. Leggere e versatili, sono ormai distribuite ufficialmente in quasi tutto il mondo, Cina ed India comprese.