Giorgia Meloni, Facchinetti furibondo: "Non sanno un c...", Michielin asfaltata

Quella di Francesco Facchinetti sembra una vera frecciata alla Michielin. Potrebbe trattarsi di uno sfogo “politico” dopo le elezioni, che hanno visto trionfare Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Il “figlio dei Pooh”, così si definisce, si scaglia sui social contro la cantante veneta. Secondo Facchinetti, in questa campagna elettorale, sono stati utilizzati termini troppo forti, a volte decontestualizzati. Quindi parole come “fascismo” e “resistenza” che troppo spesso abbiamo sentito.

"Cosa inizia oggi". La Michielin farnetica: capito perché la Meloni trionfa?



Ma Francesca Michielin, conduttrice di X Factor, ha parlato di "resistenza". La cantante, molto attiva sui social in materia di diritti civili, dopo le elezioni ha fatto un tweet molto chiaro. E Facchinetti tuona, forse con un chiaro riferimento a lei. “Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un ca… della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza. Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caz.. della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola “opposizione”, perché le parole hanno un peso", scrive.

