Chiara Ferragni, "per chi ha votato": il vestiario che solleva il sospetto

29 settembre 2022 a

a

a

"Chiara Ferragni ha votato per il Movimento 5 Stelle". Questa la voce che si è diffusa sull'influencer. Eppure si tratta di rumors infondati e sbagliati. A dirlo è la diretta interessata. A scatenare i suoi ammiratori, una foto. Qui, su TikTok, l'imprenditrice digitale si mostra con una tuta scura con delle stelline luccicanti. Oltre all'abbigliamento, a sollevare il sospetto la tempistica: la Ferragni ha mostrato il suo look nella giornata del 25 settembre, la domenica del voto.

"Prova schiacciante". Lucarelli inchioda Ferragni: la verità sulla foto col Pdl

Nulla di strano, ma ecco che alcuni nei commenti scrivono "messaggi subliminali", "'Tutta stellata', messaggi top secret" e ancora "e come mai proprio con le stelle?" con la faccina ammiccante, "Dimmi che voti 5 stelle senza dirmi che voti 5 stelle inizio io". "La risposta è nell’outfit" e anche qualcuno che la redarguisce perché "Il voto è segreto".

Eppure l'outfit nulla ha a che vedere con il voto. Per questo la Ferragni ha tenuto a commentare le supposizioni con un video: "Ragazzi - spiega - leggo solo adesso i commenti su questo TikTok, erano solo stelline, mi piacciono le stelline sugli indumenti... Non hanno un significato politico". E ancora: "Non voi che vedete messaggi politici ovunque". Insomma, nulla che abbia a che vedere con la politica anche se settimane prima le tendenze politiche erano state espresse eccome dall'influencer. A pochi giorni dalle elezioni, la Ferragni aveva criticato il centrodestra, invitando i suoi seguaci a non votarlo.