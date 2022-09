Chiara Ferragni, tramezzino e... nudo (quasi) integrale: foto estrema

24 settembre 2022 a

a

a

Chiara Ferragni sempre più provocante. Nella settimana della moda milanese, l'influencer aggiorna i suoi tanti ammiratori con scatti a dir poco bollenti. L'ultimo la vede in casa, forse in cucina, con in mano un piatto con due tramezzini. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la Ferragni non indossa la maglietta. A coprirle il seno infatti ci pensano i lunghissimi e lisci capelli biondi. "Che sogno, bellissima, troppo bella" sono solo alcuni dei tantissimi commenti sotto la carrellata di foto pubblicata dall'imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, pizzo nero e seno in libertà: la foto incendiaria | Guarda

La Ferragni però non è sola. A seguirla alla Milano Fashion Week il marito Fedez. È lui a far sorridere i fan della coppia, con diverse immagini che lo ritraggono insieme a Gigi Hadid. Senza aver mai nascosto il debole per la modella, il rapper scrive: "Esiste un universo parallelo dove Gigi Hadid ogni anno mi chiede la foto", scrive in uno dei tanti post pubblicati su Instagram.

"Prova schiacciante". Lucarelli inchioda Ferragni: la verità sulla foto col Pdl

Inutile dire che la battuta non è passata inosservata e i follower di Fedez si sono scatenati: "Giuro vi amo" si legge, "l must have della fashion week", "Voglio qualcuno che mi guardi come Fede guarda Gigi" e ancora "la saga continua".