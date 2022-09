Chiara Ferragni e la foto col Pdl, Selvaggia Lucarelli: "Prova schiacciante"

16 settembre 2022 a

Non si placa la polemica su Chiara Ferragni. Ad accendere il dibattito una foto che la ritrae, anni fa, alla festa del Popolo della Libertà. Un vero colpo di scena se si considera che l'influencer non è nuova ad attacchi al centrodestra. Ecco allora che tra i tanti commenti, spunta quello al vetriolo di Selvaggia Lucarelli. La firma di Tpi rompe il silenzio su Twitter, dove tuona: "Una foto di Chiara Ferragni a un convegno del Popolo delle libertà non mi sembra una prova più schiacciante di tutto quello che dice e fa ogni giorno". E ancora: "Mi stupirebbe di più una sua foto di anni fa in un circolo di rifondazione comunista".

Il riferimento sembra essere alla vita agiata che conduce e che sponsorizza sui suoi tanti canali social. Con un patrimonio stimato di circa 40 milioni di dollari, la Ferragni per la Lucarelli è tutt'altro che comunista. Non dissimile l'osservazione di Ignazio La Russa. Dopo l'ennesimo attacco a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, il senatore ha risposto per le rime alla moglie di Fedez: "La sfido a tre mesi di silenzio social se perdono quelli che lei sponsorizza. Accetta la scommessa o sa che perderebbe una montagna di soldi guadagnati senza merito?".

Poco prima la influencer aveva invitato i suoi tanti seguaci a non votare l'alleanza formata da Meloni-Salvini-Berlusconi. Come? Condividendo un post del profilo "apriteilcervello". Post che lasciava ben poco spazio all'immaginazione: "Quelle del 25 settembre per milioni e milioni di italiani saranno delle normali elezioni - si leggeva -, le solite elezioni che porteranno alla formazione dell'ennesimo 'governo ladro e corrotto' tanto odiato e ormai entrato nella visione dell'opinione pubblica. Per tantissime altre persone, invece, le elezioni del 25 settembre rappresenteranno la nascista (stando a tutte le attuali previsioni) del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica italiana". Eppure il passato mette in serie difficoltà l'imprenditrice digitale.