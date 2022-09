Chiara Ferragni? "Muta": la foto-umiliazione dopo la vittoria della Meloni

26 settembre 2022 a

Chiara Ferragni preferisce il silenzio. Dopo la batosta elettorale, l'influencer deve fare i conti con la realtà dei fatti: il centrodestra è al governo. Il suo disperato appello affinché Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia non guidassero il Paese non ha funzionato: l'influencer si è dimostrata meno influencer di quanto pensasse. D'altronde, si occupa di moda. E ora, a rileggere il post che condivideva, viene da pensare che per la Ferragni queste Politiche siano state una vera delusione.

"Quelle del 25 settembre per milioni e milioni di italiani saranno delle normali elezioni - si leggeva nel post -, le solite elezioni che porteranno alla formazione dell’ennesimo ‘governo ladro e corrotto’ tanto odiato e ormai entrato nella visione dell’opinione pubblica. Per tantissime altre persone invece le elezioni del 25 settembre saranno una carneficina, rappresenteranno la nascita (stando a tutte le attuali previsioni) del governo più a destra (a livello di estremismo ideologico) in tutta la storia della Repubblica italiana".

Peccato però che gli italiani la pensino in maniera differente: con oltre il 40 per cento, il centrodestra segna una netta vittoria sul centrosinistra che si porta a casa poco più del 20 per cento. Numeri che portano anche Fedez, marito della Ferragni, a non commentare. E pensare che fino a qualche giorno fa, quando diceva "avevo 18 anni, ora ne ho 33: alla stessa età Giorgia Meloni non diceva cose più intelligenti" le parole non gli mancavano.