Giorgia Meloni sotto attacco, la Incontrada: "La destra ha problemi"

29 settembre 2022 a

a

a

Vanessa Incontrada torna a infierire contro il centrodestra. Dopo le ormai note uscite, ecco che l'attrice torna a parlare di politica. "Stanno emergendo posizioni assurde su temi sensibili e diritti che dovrebbero essere ormai acquisiti. Mai avere paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate - esordisce in una lunga intervista al settimanale Oggi -. Oggi non ho più paura del giudizio degli altri e delle etichette che ti cuciono addosso. Penso di vivere in una democrazia – o almeno lo spero – in cui non bisogna temere che prendere posizione abbia conseguenze sgradite".

"Perché Giorgia Meloni mi fa molta paura". Vanessa Incontrada, soccorso rosso al Pd: "Da una donna..."

E allora la Incontrada si scatena. Senza mai citare Giorgia Meloni, la showgirl sembra riferirsi proprio a lei. Non a caso la leader di Fratelli d'Italia era stata ospite del comizio di Vox, scatenando la polemica: "La tendenza a creare categorie in cui si pretende di rinchiudere gli altri, omosessuali, extracomunitari, è molto italiana. La Spagna ha fatto su diritti e tolleranza un salto che all’Italia non è riuscito. Ora però anche lì l’aria è un po’ cambiata, credo dipenda dalla crescita di Vox: l’estrema destra ha problemi con la libertà".

"Era necessario quel gesto?": Incontrada finisce nella bufera, ecco perché

Nulla di nuovo. Sempre sulla presenza della numero uno di FdI in Spagna, prima delle elezioni, commentava così: "Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché - diceva l'attrice spagnola - conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920".