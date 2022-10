Brad Pitt e Angelina Jolie, "figli strozzati e picchiati"

Francesco Fredella 05 ottobre 2022 a

“Brad Pitt ha picchiato e strozzato i nostri figli": quella di Angelina Jolie è un'accusa durissima. Che crea un terremoto a Hollywood. Sembra, infatti, che tra i due divi del cinema americano ci siano state molte tensioni. Forse troppe. Ora emergono nuovi dettagli raccapriccianti. In America parlano di una relazione malata tra Angelina Jolie e Brad Pitt e quindi del fatto che ci sarebbero degli abusi ancor più gravi di quelli di cui già si era parlato in passato.

Il precedente del 2016 ha fatto parlare tutti i principali giornali: una lite furibonda in aereo. La notizia si è diffusa a macchia d'olio. Adesso, però, sul New York Times si parla della notizia legata ad Angelina Jolie che avrebbe ufficialmente denunciato l’ex marito. Si parla di violenze domestiche anche nei confronti dei figli. Ma il tira e molla tra i due è finito in tribunale quando Brad Pitt ha indetto una causa contro l’ex moglie, accusandola di aver violato dei diritti contrattuali: in pratica l’attrice aveva venduto la sua metà della loro azienda che produce vino senza il consenso dell'attore.



Ma sarebbe emerso, nel corso dell'udienza motivata da una controquerela, un “pezzo di carta” in cui lei si sarebbe dovuta impegnare parlare fuori da un tribunale dei presunti abusi fisici subiti negli anni. “Pitt ha strozzato uno dei bambini, e ha premuto la faccia dell’altro con la mano. Poi ha preso Jolie per il braccio, e l’ha scossa. Pitt ha preso Jolie per la testa e l’ha scossa, poi l’ha afferrata per le spalle scuotendola nuovamente, prima di spingerla contro i muri del bagno. Pitt ha successivamente dato un pugno al soffitto dell’aereo varie volte, spingendo Jolie a lasciare il bagno", si legge negli atti del tribunale. Davvero Brad Pitt è stato violento nei confronti di Angelina e dei suoi figli? Il magazine Variety ha provato in queste ore a contattare i portavoce di Pitt. Nessuna risposta. Silenzio assoluto.