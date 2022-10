Le Iene, Pio e Amedeo umiliano Fedez: "Quando litiga..."

Francesco Fredella 12 ottobre 2022 a

Pio e Amedeo contro Fedez. E scoppia una bomba mediatica senza precedenti. Nel corso de Le Iene, in onda su Italia 1, i due comici parlano del rapper, ma non palesemente. Si gioca al Passaparolaccia: lo scorso anno partecipò anche Belen Rodriguez e un personaggio viene messo al centro dello studio e deve rispondere a delle domande “anonime” su una serie di colleghi senza mai svelarne l’identità. Ci pensa Teo Mammucari a intervistarli. E spuntano questi personaggi: Fedez, Zeman, Belen Rodriguez, Barbara D’Urso, Gianluca Vacchi, Mike Tyson e Claudio Baglioni. Pio e Amedeo, senza troppi problemi, fanno nomi e cognomi. Così, parlano di Mike Tyson, Belen Rodriguez, Claudio Baglioni e Barbara d’Urso. Ma mancano Fedez, Gianluca Vacchi e Zeman: a conti fatti, però, ci sarebbero molti riferimenti che fanno pensare a loro.

Tra Pio e Amedeo e Fedez c'era una bella amicizia, almeno così raccontano. Siamo ai tempi dei Comunisti col rolex. Addirittura Fedez e Chiara Ferragni erano stati ospiti speciali della trasmissione Emigratis. Poi Pio e Amedeo sono stati chiamati da Fedez per il video Senza pagare. Ma deve essere accaduto qualcosa perché a un certo punto sembra essersi raffreddato il rapporto.

Pio e Amedeo avevano “dissato” Fedez sul palco dei Seat Music Awards 2021, ricevendo dal rapper una rapida controrisposta. E Fedez aveva risposto: “Bravi Pio e Amedeo, spero di poter diventare anticonformista e rivoluzionario come voi. Scenderò per la strada dando del n***ro e del fr***o a tutti per strappare un sacco di sorrisoni”. Probabilmente a Pio D’Antini e Amedeo Grieco questa frase di Fedez non è piaciuta, per questo motivo alle domande di Teo Mammucari hanno risposto per le rime? Quando dicono "La vita non è il Metaverso che vive lui e che quando una persona litiga può chiamare" a chi si rivolgono? Ci sono molti, troppi, indizi che porterebbero a un chiaro identikit. Si tratta davvero di Fedez, preso di mira dai due comici foggiani?