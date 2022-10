Will, il ritorno con il nuovo singolo "Più forte di me"

12 ottobre 2022 a

L’attesa è finita. Sulla scia del successo virale di oltre 90 milioni di stream conquistati con i brani “Estate” già certificato disco di platino, “Anno Luce”, “Domani che fai?”, “Capolavoro”, “Chi sono veramente” torna grande protagonista la musica di Will con l’arrivo di “Più forte di me”, il suo nuovo singolo prodotto da Tom che da Venerdì 14 Ottobre sarà finalmente disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano in uscita su Capitol Records Italy (Universal Music Italy) fa da apripista al suo “Chi sono veramente tour” in partenza il prossimo 10 Novembre da Firenze per proseguire nelle principali città italiane.

Will al secolo William Busetti, è una delle penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban contemporanea, una vera e propria icona della generazione zeta che a poco più di 20 anni si è fatto notare con la sola forza della musica e delle sue parole, conquistando il grande pubblico attraverso il suo incondizionato talento genuino e puro, un ragazzo semplice che è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop dai gusti della madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre.

“Più forte di me – dichiara Will - nasce in studio a Milano in una sessione di circa sei mesi fa, avevo già questo ritornello che mi ronzava nella testa da un po’, molto forte melodicamente. Insieme al mio produttore abbiamo sviluppato il brano cercando di preservare sia il suo lato più intimo sia la sua ritmicità. Ho scritto il testo in un momento in cui mi avvertivo distante dalle persone che avevo attorno, anche se non mi sentivo capito, cercavo di andargli incontro scendendo a compromessi, magari nascondendo o limitando qualche lato di me. Il fil rouge del brano è l’amore, quell’amore nei confronti della persona che ci fa brillare gli occhi quando li stiamo vicino, ma anche quell’amore verso noi stessi senza avere paura di mostrare il nostro lato più fragile, imparandolo a coltivare per essere più forti domani. E’ sempre l’amore che nelle sue molteplici forme verso gli altri e verso noi stessi ci dà sempre la forza di andare avanti, l’amore è spesso più forte di noi”

“Più Forte di me” scritta dallo stesso Willl, attraverso una nuova e matura consapevolezza di sé e della sua identità musicale, analizza con una spontaneità disarmante le sensazioni e i sentimenti che ruotano attorno alle molteplici declinazioni dell’amore in tutte le sue forme. Un’ atmosfera avvolgente lascia spazio all’immaginario di Will dando vita ad un brano intenso, una canzone di grande impatto con una sonorità in costante crescita, che si apre nel ritornello e che ben accompagna l’ascoltatore nel nuovo mondo musicale del giovane artista, un mondo intriso di autentica verità, in grado di cogliere la realtà delle piccole cose, senza troppi fronzoli. “Più forte di me” grazie ad un sound affascinante caratterizzato da un’incalzante melodia, rimane nelle orecchie sin dai primissimi ascolti, rivelando l’anima di Will e il suo straordinario flusso di coscienza senza precedenti.

Poliedrico e trasversale, Will è un artista in grado di muoversi con agilità tra diversi range e stili musicali. Attraverso il nuovo singolo “Più forte di me” prosegue così il suo nuovo percorso artistico e personale ancora più introspettivo in cui mostra la sua vera essenza, senza paura di esibire anche le fragilità che un ragazzo giovane può incontrare. Un percorso unico in cui Will è riuscito ad aprire il suo cuore, la sua mente e la sua musica verso ulteriori orizzonti sonori in cui l’attitudine pop abbraccia sapientemente il mondo urban.

Attraverso una ricerca musicale, mai scontata e prevedibile, il sound e lo stile di Will sono ormai unici e assolutamente riconoscibili nel panorama musicale italiano. “Più forte di me” è la naturale evoluzione pop di un giovane fuori classe della musica, il quale, superando gli ostacoli, con grinta e determinazione, non si è mai arreso, continuando a lavorare sodo alla ricerca della propria identità musicale. Attraverso questa rinnovata veste Will si mostra per ciò che è veramente: un musicista estremamente sensibile, un talento cristallino, autentico come pochi altri alla sua età nella scena musicale contemporanea.

Will si prepara a presentare live il nuovo singolo “Più forte di me” insieme a tutti i suoi maggiori successi nel “chi sono veramente tour” che lo vedrà impegnato a Novembre sui palchi dei più prestigiosi club italiani. Si parte il 10 Novembre a Firenze (Viper Theatre), per proseguire il 13 Novembre a Roma (Largo Venue) il 16 Novembre a Milano ( Santeria toscana) e il 19 Novembre a Treviso (New age club). Le prevendite per le date del tour sono disponibili al seguente link https://www.ticketsms.it/it/event/FirenzeWillTour2022