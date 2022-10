Franco dei Ricchi e poveri, l'ultima tragica intervista

18 ottobre 2022 a

"Mia moglie e due figli, ora ne è rimasto uno solo". Franco Gatti, il mitico Baffo dei Ricchi e poveri scomparso oggi a 80 anni, nel 2019 aveva concesso una delle sue ultime e più commoventi interviste a Caterina Balivo, a Vieni da me su Rai 1. Il musicista genovese, ancora visibilmente commosso, aveva ricordato il figlio Alessio, morto tragicamente a 23 anni nel 2013, proprio nei giorni del Festival di Sanremo, "per una bravata - spiegava il padre -, un mix di alcol ed eroina".

Addio a Franco Gatti dei Ricchi e poveri: la tragedia familiare del mitico "Baffo"

"Messaggi me ne manda sempre, io mio figlio lo sento vicino - ricorda emozionato, con gli occhi lucidi -. Era veramente incredibile, io avevo la passione per i titoli borsistici. Gli ho insegnato qualcosa, nel giro di sei mesi ha iniziato a guadagnare soldi e poi dava dei consigli lui a me. Gli avevo insegnato tre accordi al piano e dopo un anno lo suonava. Ma bene eh". Sul video scorrono le immagini di Alessio bambino: "Era sorridente, un mangione, aveva pure imparato a suonare il violino".





Franco dei Ricchi e poveri dalla Balivo, guarda il video

"Quando al mattino mi alzavo, pensavo a mio figlio, andavo sul terrazzino e aspettavo che arrivasse un gabbiano. Ci guardavamo un po' e poi se ne andava. Poi a Mosca, in albergo, mi affaccia. Penso a mio figlio e passa un gabbiano, nel centro di Mosca. Tu capisco, se non sono messaggi questi... Un'altra volta, dopo aver fatto una intervista in tv su mio figlio, mi tolgo il microfono e in terra c'è una piuma: non è possibile, non è possibile".