Renato Zero, Panariello in ginocchio: "Perdonami per quel che ho fatto"

Renato Zero fa cifra tonda. Settanta. Ed è una grande festa su Canale5, dove gli viene dedicata un'intera serata: musica, ospiti, show. C'è anche Giorgio Panariello, uno dei primi 20 anni fa ad imitarlo. Giorgio, attore di successo ed oggi giudice di Tale e quale show, racconta da sempre di essere un fan di Renato Zero. Uno di quei "sorcini" in prima fila al concerto, sembra che non ne abbia perso nemmeno uno. Un vero amore per Renato nazionale che arriva all'apice nella notte tutta dedicata all'artista romano.

Ad un certo punto, però, Panariello si inginocchia e dice: "Ti volevo chiedere scusa per tutto quello che ti ho fatto, ho peccato". Renato Zero sorride ed il comico toscano accenna un'imitazione. “Quello che avete visto sono io”, dice ancora. Qualche tempo fa Renato Zero aveva raccontato un retroscena sull'imitazione di Panariello: in pratica, l'ha notata per la prima volta in tv senza essersi accorto che si trattava di un attore emergente (all'epoca). Solo dopo ha capito che era Panariello. Durante la serata show su Canale 5 rimarca: “Quello che avete visto fino ad ora ero io”.

Poi spazio all'emozione. Renato ricorda Lucio Dalla, scomparso a causa di un infarto nel 2012 dopo un concerto in Svizzera. La sua morta ha lasciato un grande vuoto nel mondo della musica. “Lo avrei voluto qui con me su questo palco”, confessa il cantante romano, che era molto legato a Dalla da una profonda e sincera amicizia. L'applauso del pubblico, un momento di vera commozione. Il ricordo di Lucio resta indelebile nel tempo.