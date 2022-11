Diego Abatantuono sgancia la bomba: "Sta con la mia ex. E una figlia..."

05 novembre 2022 a

Diego Abatantuono sbarca su Sky con la nuova commedia Il Mammone, per la regia di Giovanni Bognetti, ispirata al successo francese Tanguy, che racconta di un 35 enne (Andrea Pisani) che non vuole lasciare la casa dei genitori ormai esasperati, i coniugi Bonelli. A interpretare la madre è Angela Finocchiaro, mentre Abatantuono fa la parte del padre. Così l'attore milanese, prendendo spunto dal tema del film, si confessa in un'intervista al Corriere della Sera e parla di quanto sia stata "anomala" la sua vita.

"Le commedie classiche dove si ride non sono tante, ma in questo film si ride, ci si diverte. Si affronta la questione dei mammoni in maniera esasperata", dice Abatantuono. Il suo punto di vista sui mammoni lo esprime chiaramente. "Tanti si concentrano sulla mancanza del lavoro, sull'impossibilità economica, ma credo anche che la nostra generazione nel dopoguerra si sia focalizzata troppo sul foglio di carta, sul fatto che i figli non dovevano fare la fatica che hanno fatto i genitori. Questa fissa di far studiare i figli ha prolungato il percorso scolastico e così nel frattempo abbiamo anche perso grandi falegnami, grandi idraulici"

"La mia è stata un’esperienza anomala. Appena ho potuto ho iniziato a fare la mia vita, mia mamma lavorava al Derby di Milano, da adolescente facevo il tecnico delle luci per I Gatti di Vicolo Miracoli e ho iniziato a girare per l’Italia", si racconta l'attore, che ha una figlia quasi quarantenne dalla prima moglie e due figli che hanno superato i 25 anni dalla seconda compagna. "Anche in questo caso - prosegue - ho avuto una vita anomala, fatta di possibilità economiche che mi permettevano di prendere determinate decisioni. Ai ragazzi ho preso una casa quando avevano 18/19 anni, ma egoisticamente sono contento se stanno da me, anche adesso. Ci vediamo molto, vediamo le partite insieme".

La sua ex moglie ora sta con Gabriele Salvatores, con cui Abatantuono ha lavorato insieme per diversi film, e il fatto che sia diventato il compagno della sua ex moglie ha addirittura rafforzato la loro amicizia, ha svelato l'attore. Ma l'amico gli ha sempre rimproverato di poter fare di più nella sua carriera. "Perché lui no?", ironizza Abatantuono. "Ha fatto la stessa carriera che ho fatto io, non mi sembra sia a Los Angeles a fare i 100 metri... Peraltro io ho fatto 100 film e lui ne ha fatti 10, io ho fatto tre figli e lui ne ha ereditata una da me, io ho tre nipoti che chiamano nonno lui... e il pigro sono io?".