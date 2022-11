Eva Robins, il vip italiano e la moglie: rapporto a tre con la trans, fa il nome

01 novembre 2022 a

Intervista estrema e decisamente piccante per Francesca Fagnani. Torna Belve in versione extra-large, il martedì, il mercoledì e il giovedì sera su Rai 2, e la giornalista mette sotto torchio Eva Robin's, la prima e forse più celebre trans nella storia dello spettacolo italiano. Chiacchieratissima e provocatoria, la 63enne bolognese ha messo a ferro e fuoco il jet set di casa nostra fin dai dorati anni Ottanta, a furia di gossip selvaggio, voci maliziose, liaison clandestine (spesso) e trasgressive (sempre) con volto noti di cinema e tv. Alla compagna di Enrico Mentana, la sempre schiettissima Eva rivela di aver avuto una notte d'amore con Paolo Villaggio.

Si parte da un vissuto drammatico, la molestia subita a soli 8 anni da bambino a opera di un amico di famiglia. "Io ero attratta da lui ma non sapevo delle conseguenze. Io ricordo tutti i passaggi fino all'atto della fellatio, ma andiamo oltre". Si passa a toni più leggeri: "Andai ospite di questa festa di Paolo Villaggio. A un certo punto si sparge la voce che quella che nessuno notava aveva pure l'attrezzo... Così Villaggio mi supplica e mi chiede se potevo mostrarlo". "Paolo Villaggio si è innamorato di lei?", chiede un po' sgomenta la Fagnani. "No, abbiamo passato solo una notte insieme. Mi seguiva, con la moglie. Mi davano la caccia in Sardegna". "Ma la moglie perché? C'era un ménage è trois?", chiede ancora la conduttrice. Eva annuisce socchiudendo gli occhi, senza proferire parola.

Gran finale con l'amarcord della tournée insieme ad Amanda Lear, che doveva essere la vera star di quelle serate. "Ma tra il pubblico c'era gente che urlava più il mio nome del suo - ricorda la Robin's -, così mi ripeteva 'vedo che sei molto popolare da queste parti'. Confermo ancora: io nasco Roberto, ma lei nasce furba...".