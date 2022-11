Fabio Fazio, il piagnisteo: "Inammissibile, la politica mi è stata addosso"

01 novembre 2022 a

Fabio Fazio non si è smentito e nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa su Rai 3 ha schierato personalità dalla ben nota tendenza politica: tutti contro il centrodestra. Eppure, nonostante Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi siano al governo, lui la sua tv non la cambierà mai. "Spesso mi sono trovato con la politica addosso. Il fatto di essere liberi lo si vede in quelle circostanze, perché non sei difeso da nessuno". Nemmeno dai dirigenti Ra – spiega intervistato da Oggi – "quando la politica è aggressiva è difficile che qualcuno si schieri dalla tua parte, sarebbe ingenuo aspettarselo. C’è solitudine".

Difficile da dimenticare quando il leader della Lega lo chiamò "il comunista con il Rolex". Anche su questo, Fazio vuole precisare: "Ho un bell’orologio, ma non è un Rolex. E poi essere comunisti è complicato, bisogna poterselo permettere. Io non posso farlo”. Sarà, in ogni caso la sua trasmissione in onda sulla tv pubblica fa parecchio discutere.

Anni fa la stessa Meloni fu sua ospite: "Penso che per certi versi lei sia la parte più moderata dello schieramento di centro-destra. Ha un’occasione storica, quella di proporre una destra moderna, contemporanea e non estrema. Spero non la sprechi". Alla domanda se ha paura per il futuro, Fazio non attende a replicare: "Sì, ma poi penso ai giovani. Per loro, anche quelli che hanno votato a destra, è inammissibile che certi diritti vengano alienati. Li danno per acquisiti".