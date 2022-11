Sangiovanni dà una scossa a tutti: "Ho un pezzo figo per Sanremo"

Francesco Fredella 11 novembre 2022 a

Quando parla tutto diventa virale. Adesso, Sangiovanni assicura di avere un brano pronto per Sanremo. Lo spoiler arriva nel corso della Suite 102.5. “Per Sanremo ho un pezzo più figo di fluo”, dice in collegamento da X Factor con Matteo Campese. Sangiovanni è il primo ospite della terza serata del talent show di Sky dove si è esibito con il suo ultimo singolo “Fluo”. “In questo periodo sono un po’ stanco – racconta il giovane artista ai microfoni di RTL 102.5 – sto facendo tanta musica e sto girando una serie tv in cui interpreto me stesso”

A proposito del suo ultimo singolo “Fluo”, uscito ad inizio ottobre, Sangiovanni racconta: “Fluo parla di quelle situazioni difficili in sui stai “sotto” e cerchi un modo per rialzarti. È un proseguo del mio album “Cadere volare”, a volte basta vedere la vita da un’altra prospettiva per cambiare le cose”. Sempre nel corso della diretta, ai microfoni di RTL 102.5, il cantante - che è nato artisticamente ad Amici - fa uno spoiler sul Festival della canzone italiana. “Per Sanremo ho un pezzo più figo di “Fluo”, svela. "Con “Farfalle” ho già mostrato quell’aspetto, ora sto cercando una versione migliore di me. Se andrò a Sanremo sarà con qualcosa di diverso per cercare di sorprendere.”

Ad Amici è nato l'amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile, vincitrice dell'edizione 2020. Sangio, così lo chiamano tutti i suoi fan, non ama il gossip. E, in questi due anni, ha sempre cercato di mantenere lontano dai riflettori la sua storia d'amore con la ballerina di Amici. A giugno scorso, Sangiovanni è salito sul palco del Future Hits di Radio Zeta, un evento unico che ha riunito migliaia di ragazzi e tutti gli artisti della Generazione Zeta. Da Blanco a Mahmood, passando per Sangiovanni e Fedez. Lo show musicale più atteso dai ragazzi e non solo.