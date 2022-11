Sabrina Ferilli, "più brava ad allargare le gambe": chi la insulta, è caos

13 novembre 2022 a

Volano stracci tra Sabrina Ferilli e un hater. Il tutto accade su Instagram dove la giurata di Tu sì que vales, programma in onda su Canale 5 pubblica una foto. L'immagine però scatena l'odio di un utente che scrive: "Sei più brava ad allargare le gambe che a recitare! Grande". Un commento non passato inosservato, tanto che la Ferilli replica al vetriolo: "Grazie - ha scritto sarcastica - Ho imparato da tua madre".

Ma non è la prima volta che l'attrice viene presa di mira. Tempo addietro un'altra utente attaccava: "Per una che, come dice Costanzo, vuole sembrare una ventenne a vita, che si mette due protesi agli zigomi, imbottita di botox e filler, e tutti i trattamenti possibili nel corpo, compreso la riduzione del seno, mi farei da parte in questa discussione". Anche in quel caso l'attrice non è rimasta in silenzio: "Curati! E potrei anche aiutarti".

E ancora: "Per noi personaggi pubblici è così. Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica". Al centro la polemica sul messaggio del "body positive" e la copetina che vedeva Vanessa Incontrada in primo piano al mare in costume da bagno.