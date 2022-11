Belve, Siffredi in lacrime: "Trans, donne e uomini, mi andava bene tutto"

15 novembre 2022 a

Rocco Siffredi non trattiene le lacrime. Ospite di Belve l'attore a luci rosse si confida con Francesca Fagnani. Qui, nello studio di Rai2, Siffredi ripercorre episodi dolorosi legati al suo passato. "Lei ha detto che è arrivato a pensare che vorrebbe castrarsi e proprio a quel punto è arrivato a chiedere aiuto a dio: cioè, cosa chiedeva in quel momento?", incalza la conduttrice sulla dichiarata dipendenza dal sesso sofferta dall'ospite.

"Uscivo, non trovato una prostituta trovavo un prostituto, era tutto uguale". Siffredi, infatti, confessa di aver frequentato almeno 1000 prostitute in un anno: "C’era di tutto, uomini, donne e trans, tutto quello che la dipendenza ti dà". E dopo aver affermato che il periodo è durato "tanto", la Fagnani chiede se ne è uscito. Anche su questo Siffredi non trattiene l'emozione: "Ho paura che completamente fuori non ci sarò mai".

Poi, cambiando argomento, la conduttrice chiede un commento sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e la risposta è spiazzante: "Lui è un bravo ragazzo e gli ho detto: solo io ti posso capire perché so quanto ami la tua famiglia e so una cosa che tu sai e che noi abbiamo in comune...mi fermo qui". "Intende una dipendenza dal sesso?", tenta di incalzarlo la Fagnani ma l'attore alza gli occhi al cielo e conclude: "Non aggiungo altro".