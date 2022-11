Verissimo, Gregoraci: "Peggio di Bertoldo", cala il gelo su Briatore

Francesco Fredella 21 novembre 2022 a

Nessun accenno alla sua nuova fiamma. Elisabetta Gregoraci, che è ospite a Verissimo, non ha parlato del suo nuovo amore Giulio Fratini (ex di Roberta Morise). Insomma, l'ex concorrente del GfVip - che in passato è stata legata a Flavio Briatore - non parla della propria vita privata. Che chiude sotto chiave. Dice solo che vive questa storia “serenamente, giorno per giorno e senza fare progetti”. Nessun altra parola. Ma il pubblico a casa è incuriosito e vuole saperne di più.

La Gregoraci, però, parla anche di Briatore (i due hanno un figlio, che si chiama Nathan Falco). Poi, sei anni fa, è arrivato il momento della separazione: i due hanno deciso di andare a vivere comunque vicini per il bene del loro unico figlio. Ad un certo punto dell'intervista, la conduttrice di Verissimo ha mostrato una foto di Briatore con le sue tre ex più famose: Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell e Heidi Klum. Nulla di male, visto che i due sono rimasti in ottimi rapporti. “Se lo merita, ne ha combinate peggio di Bertoldo“, scherza l'ex concorrente del GfVip.

Ma nel corso della trasmissione si parla anche della separazione, dolorosa e raggiunta con grande maturità ed intesa. La showgirl, infine, rivela di essere l’artefice dell’avvicinamento tra Nathan e la sorella Leni Klum, nata dalla storia d'amore di Briatore con la top model Heidi Klum.