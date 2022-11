Giorgio Panariello, "grave problema di salute": ferma tutto, cosa lo ha colpito

22 novembre 2022 a

a

a

Giorgio Panariello è stato costretto a rinviare tre date a Firenze, previste tra il 22 e il 24 novembre al Teatro Verdi, a causa di una brutta labirintite. Si tratta di un’infiammazione dell’orecchio interno, che si manifesta con una riduzione dell’udito, vertigini e acufeni, anche con disturbi dell’equilibrio e problemi alla postura. Quindi Panariello non ha potuto far altro che alzare bandiera bianca in attesa che passi la labirintite.

Lo spettacolo previsto per stasera, martedì 22 novembre, verrà recuperato il prossimo 19 dicembre, sempre al Teatro Verdi, mentre il recupero delle altre due date verrà comunicato nelle prossime ore. Ovviamente i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Panariello sta portando a teatro la sua storia, non a caso il titolo dello spettacolo è “La favola mia”. L’attore è tornato a teatro con un obiettivo ben preciso: “Regalo due ore di stacco - ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista al Corriere della Sera - è il compito del comico”.

“A teatro nasco e ora ritorno - ha spiegato - voglio morire in scena come Molière. La tv regala la popolarità, ma lì non sono io: è Panariello che fa la tv”. E i programmi futuri? “Anche in questo caso - ha rivelato - lo spettacolo diventerà uno show su Rai 1, ma farò anche incursioni a Mediaset. E per la prima volta divento autore di una serie televisiva”.