Cristina Scuccia, il siluro dei vescovi: "Cosa c'è dietro alla sua scelta"

La vicenda sta facendo molto parlare: si tratta della storia di Cristina Scuccia, l'ormai ex Suor Cristina. Ha infatti lasciato la vita consacrata, la avevamo conosciuta a The voice of Italy, nel 2014, dove con abito sacro delle Orsoline - che aveva scelto di indossare a 19 anni, nel 2008 - aveva dato spettacolo con la sua voce, insomma facendo la cantante. Poi anche Ballando con le stelle, nel 2019, ed era ancora suora. Ora, la svolta. Una nuova vita.

E contro questa svolta punta il dito Avvenire, il quotidiano dei vescovi, secondo cui "sulla scelta di vita di Cristina Scuccia di lasciare l'abito da suora, avrà giocato un ruolo l'euforia del successo". E ancora: "Vederla sbucare domenica pomeriggio da dietro le quinte dello studio di Verissimo, vestita con un tailleur pantalone rosso acceso, tacchi a spillo, capelli lunghi sciolti, trucco accentuato, grandi orecchini e piercing al naso, ha suscitato un moto di sorpresa, non sembrava lei".

Secondo Andrea Fagioli, che firma il pezzo su Avvenire, questa storia "farà discutere anche i nostri lettori, che già si erano schierati su fronti opposti ai tempi di Ballando con le stelle e ora saranno perplessi per la scelta della ex suora di ripresentarsi in questo modo in tv, di andare a Verissimo, e di tentare di rilanciarsi così come personaggio dello spettacolo (cosa non facile senza quel velo che la rendeva così particolare) raccontando una scelta di vita sulla quale avrà giocato un ruolo non indifferente l'euforia del successo". Insomma, scomunicata. Ma Cristina Cuccia, de facto, si è già "scomunicata" da sola...