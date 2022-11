Luciana Littizzetto scrive alla Meloni: "Stavolta..."

22 novembre 2022 a

Luciana Littizzetto ha preso le difese di Giorgia Meloni per le polemiche sul fatto che la premier avesse portato con sé la figlia Ginevra al G20 di Bali. Nella sua classica “letterina” a Che tempo che fa, la Littizzetto ha rivendicato le differenze con la Meloni, precisando però che “stavolta sono dalla tua parte” perché “hai fatto bene” a non lasciare a casa la figlia.

“Siamo una nazione strana - ha dichiarato - alle donne diamo tutti i diritti purché si comportino come uomini, se si sbagliano a comportarsi da donne ci indigniamo. Da un paese che ancora si imbarazza se vede una madre che allatta che cosa ti aspetti. Sono anni che gridi sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana e adesso s'incazzano se fai la madre? Tu hai detto che hai il diritto di guidare questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Sono d’accordo con te - ha sottolineato - anzi, tu sei un’apripista in questo, sei la prima donna premier e madre italiana, fai che questo privilegio diventi un diritto di tutte le donne”.

La Littizzetto ha indirizzato altre richieste alla Meloni: “Fai in modo che ogni madre quando il caso lo richieda, possa portarsi i figli sul lavoro, in aereo, e anche sui barconi senza il pericolo di essere cacciata via o rimbalzata di porto in porto. Anche quelli sono bambini che le loro mamme portano in viaggio. Ma non per scelta, per necessità. Perché loro non sono nel G20, sono nel G-Ultimi degli ultimi”.