Alba Parietti e Fabio Adami, come si sono sconosciuti: "Sono scappata"

A 61 anni, Alba Parietti ha ritrovato l'amore grazie a Fabio Adami, 55enne manager di Poste italiane. Il loro incontro è stato letteralmente baciato dal destino. Viaggiavano sullo stesso treno, direzione Roma. A notare Alba è stato Fabio, che seduto a poca distanza spesso si girava per guardarla. Al momento di scendere, da cavaliere, si è offerto di aiutare la presentatrice e showgirl con il bagaglio. Quell'incontro ravvicinato ha turbato Alba, "fuggita" via ma raggiunta dal caparbio corteggiatore che con mossa astuta le ha offerto il suo biglietto da visita. Da lì, la strada è stata tutta in discesa.

"Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no - ha rivelato la Parietti al settimanale F -. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati".

Una storia da film, fatta di pensieri quotidiani, romanticherie d'altri tempi. Ma anche di gesti solidi, da amore maturo. "Quando ho subito un furto - ha sottolineato la Parietti - è riuscito a ritrovare le stesse scarpe che mi avevano rubato e me le ha mandate insieme a un biglietto con scritto: 'Nessuno potrà mai rubarci niente'. Sono otto mesi che fa questo tipo di cose ogni giorno. Forse mi sta abituando troppo bene. Mio padre era così".

La convivenza è ancora parziale, a cavallo tra le rispettive case di Roma e Milano, ma a rendere ancora più salda l'unione è l'ottimo rapporto tra Adami e Francesco Oppini, il figlio che Alba ha avuto da Franco Oppini, comico ex Gatti di Vicolo Miracoli, diventato famoso pochi anni fa per la sua partecipazione al GfVip.