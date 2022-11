Elisabetta Canalis, avete mai visto la madre? Una foto pazzesca

Francesco Fredella 25 novembre 2022 a

Mamma e figlia. Sembrano due gocce d’acqua. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis e sua madre. La Canalis, che dagli anni Duemila è sempre in prima linea, adesso resta al centro della cronaca rosa. Ancora una volta. Si parla di sua madre, che somiglia tantissimo alla Canalis Le foto fanno il giro della Rete in pochissimo tempo. Arriva, cosí, un vero e proprio successo sui social e in Rete per questa sua somiglianza.

Passo indietro. La carriera della Canalis - che vive tra l’America e l’Italia - inizia da Striscia la notizia, dove arriva in veste di Velina. Ancora oggi il suo nome è legato al Tg satirico di Antonio Ricci. E poi il gossip con le storie d’amore: Christian Vieri prima, George Clooney poi dal 2009 al 2011.

Ma chi è la madre di Elisabetta Canalis? Si tratta della signora Bruna, legatissima alla Canalis che vive a Los Angeles, al fianco del marito Brian Perri, da sempre. Bruna è la nonna di Skyler Eva.

Alla festa della donna, la Canalis ha lanciato un grande messaggio per la signora Bruna: “È grazie ad una donna come mia madre che sono oggi una persona libera ed indipendente. È avendo visto mia mamma andare ad insegnare al mattino dopo aver messo in moto tutta la famiglia, che ho capito quanto il lavoro ci renda indipendenti e sicure”. Un grande spaccato di famiglia, un modo di vivere emozioni e al tempo stesso passioni: madre e figlia, Elisabetta e Bruna, sono l’esempio positivo che piace ai fan.