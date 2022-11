Ballando con le stelle, Zanicchi massacrata: "Squallide", è bufera

27 novembre 2022 a

Iva Zanicchi finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli. A Ballando con le stelle va in onda l'ennesimo duello tra la cantante e la componente della giuria del programma. Dopo l'esibizione, la Zanicchi si è sottoposta al giudizio dei giurati di Ballando con le stelle e ha immediatamente capito che non era serata per. complimenti e commenti positivi per la sua performance.

La più dura è stata Selvaggia Lucarelli che ha definito le uscite della Zanicchi nel corso del programma come "squallide". La Lucarelli infatti ha criticato in modo aspro il comportamento della Zanicchi accusandola di non aver rispettato il suo sentiero artistico all'interno del programma, ovvero di aver assunto un atteggiamento che non avrebbe nulla a che fare con la sua storia professionale.

La Lucarelli ha attaccato senza mezzi termini le barzellette che la stessa Zanicchi ama raccontare durante le puntate di Ballando con le stelle. Un attacco fortissimo quello della Lucarelli che ha acceso le polemiche. A difendere la Zanicchi è stato Mariotto ma di fatto il rapporto tra la cantante e la Lucarelli ormai appare del tutto compromesso. Non è la prima volta che la Lucarelli mette nel mirino la Zanicchi. Ormai tra le due è guerra aperta. Uno scontro destinato a durare ancora a lungo.