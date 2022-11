Ballando, Selvaggia Lucarelli: "Mi dà della tr***a e loro..."

28 novembre 2022 a

Durissimo sfogo di Selvaggia Lucarelli sui social dopo l'ultima puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 novembre su Rai uno. "Quello che è successo", scrive la giornalista-giurata "è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra. C’è una concorrente, Iva Zanicchi, che balla per modo di dire e che racconta barzellette tra ca*** e maiale da settimane. È show, dicono quelli che dovrebbero giudicare il ballo" e "nel frattempo le scappano due tr*** rivolti a una giurata". La quale, continua Selvaggia, "accetta le scuse, e si va avanti". Ma attenzione, "nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica, 'in Veneto è un intercalare', dice. La concorrente è emiliana. Va quindi avanti con balli improbabili e barzellette sporche che forse per un po’ divertono, poi immalinconiscono".

Selvaggia ammette quindi di aver avuto "una settimana complessa. Fatto sta che ieri la concorrente racconta l’ennesima barzelletta sporca tra cappelle e organo del prete. La giurata dice che forse Iva poteva alternare tutto questo con corde più serie, perché così diventa squallida. Nel senso proprio di ciò che è avvilente. Si va in pubblicità. Mariotto va a fumare. Rientra e a freddo urla: 'come ti permetti di dare della squallida a questa signoraaaa che nonostante i suoi problemi sta qui a sorridere (lei eh, non io), sei una scimmia che lancia escrementi ovunque'".

La Lucarelli è sconvolta: "Qui i piedi sono al posto della testa, tutto capovolto", "nessuno che provi a far notare che la realtà non è una clessidra, se la giri non è uguale, è al contrario. Io nel frattempo vedo un sacco di piedi. Teste per aria. Anche tante persone a casa, per fortuna, vedono la stesa cosa. E un po’ mi viene da ridere.

Sembra una barzelletta. Meglio di quelle di Iva però".