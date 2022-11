Katia Follesa e Valeria Graci mai più insieme: la drammatica rivelazione

29 novembre 2022 a

A Zelig che le ha lanciate erano amatissime. Katia Follesa e Valeria Graci erano il duo comico femminile che il pubblico aspettava a ogni puntata ma poi qualcosa tra le due attrici si è rotto. Entrambe hanno quindi proseguito la carriera in modo autonomo e chi le vorrebbe vedere di nuovo insieme, purtroppo resterà deluso. A escludere questa possibilità è stata Katia Follesa nel Podcast BSMT nel quale, oltre a raccontare il motivo per il quale le loro strade si sono divise, ha esplicitamente detto che: "Quel noi è finito".

Insomma, non ci sarà alcuna reunion“: Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica".