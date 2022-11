Cristina Scuccia e la castità: "Niente sesso? Cos'ho visto in convento"

29 novembre 2022 a

Di Cristina Scuccia, diventata famosa come Suor Cristina vincitrice di The Voice nel 2014, negli ultimi giorni sappiamo tutto e di più. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, ha spiegato cosa l'ha condotta a tornare allo stato laicale, abbandonare la tonaca e rifarsi una vita fuori dal convento, come cameriera in Spagna. Una storia fatta di svolte dolorose, incertezze, provocazioni e rinascite.

"Ho sempre avvertito una grande responsabilità nell'indossare l'abito monacale - spiega oggi Cristina, 34 anni, al Corriere della Sera - e quando ho capito che avrei lasciato per sempre quella tonaca ho temuto che qualcuno sarebbe rimasto deluso dalla mia decisione". Lei che pop e anti-conformista lo è sempre stata, anche da suora, partecipando anche ai musical Sister Act e Titanic e a un altro programma tv di grande seguito come Ballando con le stelle, rivela il suo travaglio: "Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto il mio papà ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio". Da qui l'addio graduale alle Orsoline, da cui ha ricevuto però il sostegno maggiore in questo lungo travaglio.

Della vita religiosa, spiega, le mancano "i bambini della scuola, le maestre e ovviamente Suor Agata. Lei mi è sempre stata vicina, era con me anche nel backstage del talent: prima di entrare in studio mi faceva il segno della croce sulla fronte". Sul voto di castità, le sue parole sono destinate a far discutere: "Dipende da come si vive questa 'promessa' perché non si può limitarla ad una semplicistica formula niente sesso. È una questione molto più ampia. Si può essere puri nei pensieri, nelle intenzioni. Credo che se si sceglie una vita in convento non è la prima mancanza che si avverte. Però durante la formazione la fragilità umana va affrontata eliminando qualsiasi tabù. Mi è successo di vedere sorelle che cambiavano canale se in tv c'era un film con la scena di un bacio: non sono assolutamente d'accordo perché le suore consacrate sentono pure qualcosa, ma la bellezza sta nel donare agli altri ciò che si avverte a livello emozionale".