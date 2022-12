Questa Alba Parietti? Addio, com'è adesso: trasformazione impressionante

02 dicembre 2022 a

a

a

Alba Parietti è in splendida forma, come dimostrano anche le sue ultime foto sui social. In attesa di vederla alla conduzione del nuovo programma Rai Non sono una signora, la showgirl si mostra più bella che mai all’età di 61 anni. Di recente, tra l'altro, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha confessato di aver perso ben sette chili e due taglie. E il merito sarebbe tutto del nuovo fidanzato Fabio Adami, che frequenta ormai da qualche mese.

"Sono scappata". Alba Parietti, lo sconcertante "primo incontro" con il suo nuovo amore

"Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli - ha detto la Parietti -. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”. Adami è un manager 55enne di Poste Italiane. I due, come raccontato dalla stessa Alba, si sono conosciuti su un treno ad alta velocità. Erano seduti lontani e di spalle ma l’uomo si sarebbe girato più volte a guardare la Parietti. Poi, una volta arrivati a destinazione, lui l'avrebbe aiutata con la valigia e infine le avrebbe lasciato il suo biglietto da visita.

“Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no - ha raccontato la Parietti al settimanale F -. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati”. La showgirl ha spiegato anche che Adami e suo figlio, Francesco Oppini, vanno molto d’accordo.