Lorenzo Biagiarelli, gelo con la Clerici: "La mia radio si è rotta"

Lorenzo Biagiarelli al centro delle polemiche social dopo una frase pronunciata a È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. L'ex concorrente di Ballando con le Stelle ha espresso un parere musicale che ha fatto storcere il naso a molti fan di un cantante che sta pian piano scalando le classifiche e che sta diventando un indiscusso protagonista della musica italiana: Blanco. Antonella Clerici nel corso della puntata ha parlato dei gusti musicali delle figlie.

E tra gli artisti preferiti ci sarebbe appunto Blanco. A questo punto in studio è partita una delle canzoni più celebri di Blanco: "Mi fai impazzire". Un momento che ha coinvolto il pubblico e che di fatto ha scatenato la stessa Antonella Clerici.

Poi, rivolgendosi verso Biagiarelli, gli ha chiesto se apprezzasse anche lui Blanco o quano meno se conoscesse l'artista. La risposta è stata gelida: "Non so di cosa state parlando. Dopo gli Spandau Ballet la mia radio si è spenta. A gennaio 1990 la mia radio si è rotta". Parole che hanno scatenato i commenti social dato che Biagiarelli è del 1989 e dunque avrebbe spento la radio quando aveva meno di un anno. Qualcuno lo ha accusato di essere snob. Inosomma un'uscita, quella di Biagiarelli, che lo colloca un po' troppo fuori dal tempo. Del resto Balcno insieme a Mahmood ha anche vinto Sanremo, non certo uno sconosciuto...