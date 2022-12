Pomeriggio 5, D'Urso zittisce Tavassi: "Guarda queste rughe!"

02 dicembre 2022 a

Scene piuttosto imbarazzanti a Pomeriggio 5, con Barbara D'Urso che "processa" l'ex Grande Fratello e Isola dei famosi Guendalina Tavassi a proposito dei suoi ritocchini estetici. L'influencer e ospite fissa dei salotti di Carmelita ha sì ammesso qualche intervento, a partire da quello al naso, ma ha negato molte altre voci maliziose che girano sul suo conto.

La difesa dalle accuse di essere rifatta, però, non convince lo studio. E la stessa D'Urso mette in difficoltà la Tavassi facendo un test su se stessa: la conduttrice di Canale 5 si è strizzata la fronte mettendo in evidenza a favor di telecamera le rughe e dimostrando in modo pratico di non essersi mai sottoposta alle iniziazioni di botox. Guendalina può dire (e fare) lo stesso?

La D'Urso con la sua ospite è scatenata: "Come potete vedere è molto sobria, tira indietro i capelli Guendalina. E comunque rompiamo gli schemi e diciamo che una può vestirsi anche come vuole", nota mentre la regia inquadra la Tavassi, presentatasi con abito decisamente audace. "Quanti interventi ho fatto? Sul viso ho rifatto solo il naso, e qualche punturina alla bocca, un po’ di filler", ammette lei negando invece interventi al décolleté: "Prima il seno era di più, ho allattato tre figli. Ho dovuto fare la riduzione". Anche "i glutei mai ritoccati, davvero, sono miei".

A quel punto la regia manda in onda la foto di una Guendalina giovanissima e irriconoscibile, prima di sbarcare in tv a metà anni Duemila. "Quella foto era uno scherzo - spiega imbarazzata la Tavassi -, l'aveva caricata mio fratello videomaker su Facebook con il naso più grosso". E qui la D'Urso prende la palla al balzo: "Amiche mie, sapete cos’è il botox? Si tratta di una tossina usata per attenuare le rughe. Quando vedete una come me che quando alza le sopracciglia è piena di rughe vuol dire che non fa il botox. Quando vedete Guendalina che ha una sorta di piazza in fronte vuol dire che ha fatto il botox". E tanti saluti.