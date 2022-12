Mara Venier pubblica un video dalla sua casa. Occhio a cosa spunta sul muro

02 dicembre 2022 a

Mara Venier ha condiviso con una stories sul suo profilo Instagram alcuni scorci della sua casa a Milano e i follower non hanno potuto far altro che notare un dettaglio molto particolare. Nel video infatti si vede l'elegante arredamento dell'appartamento della conduttrice di Domenica in, con colori chiari, sul beige, e il parquet lo stile classico. La Venier ha voluto far vedere ai suoi fan che aveva messo le luci di Natale che scaldano e rendono più accogliente l'ambiente: “Ho messo le lucette anche a Milano“, ha detto la conduttrice nella sua storia.

Ma appunto a saltare all'occhio, più che le lucine è stato un quadro appeso al muro, un suo ritratto del compianto fotografo Giovanni Gastel, che era anche molto amico della conduttrice. Questo non è l'unico scatto che Gastel ha realizzato di Mara Venier.

Mara Venier a Domenica in? Decisione ufficiale: cosa accadrà

Tant'è. La bravissima Mara che ha trascorso una breve vacanza a New York con la sua famiglia e gli amici più stretti, è pronta a tornare a condurre Domenica in il 4 dicembre che andrà in onda in formato ridotto (dalle 14.00 alle 15.00) per lasciare spazio ai Mondiali di calcio. Ma non solo. Zia Mara sarà la presentatrice del programma domenicale di Rai uno anche nella prossima edizione. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi. "Mara confermata! Tra tanti dubbi sul palinsesto ballerino della Rai, una certezza c’è ed è Mara Venier", scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini.