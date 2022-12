Ballando, Selvaggia Lucarelli denuncia Mughini: "Che razz...?". Altre ombre

03 dicembre 2022 a

a

a

Un momento tra il divertente e l'imbarazzante a Ballando con le stelle, su Ra1. E' Selvaggia Lucarelli, giurata ormai perennemente in guerra con i colleghi e con i concorrenti del talent vip condotto da Milly Carlucci, a rendere virale su Twitter il video di pochi secondi in cui Giampiero Mughini balbetta dalla platea.

"Non usare l'imperativo!": Selvaggia sbraita contro Carolyn Smith? Lei la umilia





Il giornalista e intellettuale, ex concorrente di questa edizione, è seduto in teatro e commenta l'esibizione di Ema Stokholma, ancora in gara nelle semifinali di Ballando. "E anche la nostra splendida ospita finlandese... - spiega Mughini, prima di bloccarsi di colpo - No, lei è... Cos'è la nostra ospite? Che razza è? Che nazionalità è?".

"Ema, Ema? E' francese, è francese!", interviene la Carlucci cercando, forse, di porre fine alla gaffe nella maniera più rapida e indolore possibile. "E' francese? Si è vero, una volta abbiamo anche parlato", ricorda Mughini annuendo, mentre la regia di Rai1 inquadra sul palco la Stokholma che se la ride di gusto.

Altra sceneggiata di Selvaggia Lucarelli: la scimmia con la paletta...



La Lucarelli, rilanciando il siparietto, scrive solo: "Che razz...". Un modo per sottolineare la gaffe di Mughini dandole forse una chiave vagamente razzista. Ma c'è chi tra i commenti le fa notare: "La parola razza non è una parola sbagliata. È più appropriato dire etnia ma in italiano è una parola facente parte del dizionario che esprime esattamente il suo significato. Lo sbaglio sta nel leggere in quella parola un’accezione negativa".