Gianni Morandi, al suo fianco la Ferragni "vestita" così? Occhio alla reazione

Tutto pronto per Sanremo. A tenere i fan aggiornati ci pensa Chiara Ferragni, una delle co-conduttrici della prossima edizione del Festival della musica. "Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia", ha scritto la showgirl su Instagram dove ha pubblicato diverse foto insieme ai colleghi. E ancora: "È straordinario affiancare due grandi professionisti ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità!".

Assieme a lei, oltre al conduttore e direttore artistico Amadeus, c'è anche Gianni Morandi. Proprio il cantante viene immortalato mentre guarda con grande ammirazione la moglie di Fedez. E infatti nel giro di pochi minuti è arrivata la replica dell'artista: "Chiara, che bella sorpresa conoscerti meglio! Sei una donna incredibile!".

In altre immagini, invece, la Ferragni è assieme alle due mogli dei conduttori, Giovanna e Anna. "Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando", conclude senza nascondere un po' di ansia nel varcare il palcoscenico. Intanto nella giornata di domenica 4 dicembre, Amadeus svelerà al Tg1 delle 13.30 la lista dei Big che saranno in gara dal 7 all'11 febbraio, ai quali si aggiungeranno i primi tre classificati nella finale di Sanremo Giovani, in programma il 16 dicembre. Insomma, non resta che aspettare ancora un po'.