Oggi è un altro giorno, la Bortone fulmina la Zanicchi: "Orrendo"

Un siparietto curioso è andato in onda questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ospite del programma Iva Zanicchi, concorrente di Ballando con le Stelle. A quanto pare, subito dopo l'ingresso della Zanicchi in studio, la Bortone avrebbe detto: "Cos’è questo orrore? Sono senza parole, è una cosa orrenda". La Zanicchi infatti è entrata in sudio con Samuelino, il pupazzo con il quale si è esibita nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. La Bortone a quanto pare non ha gradito la scleta della Zanicchi e immediatamente lo ha consegnato a Laura Freddi.

Ma la Zanicchi ha deciso di raccontare com'è nata l'idea di ballare con un pupazzo: "È stata una sorpresa, mi hanno detto vedrai che verrà Peron e invece è arrivato lui". Poi la Zanicchi è tornata sugli scontri con Selvaggia Lucarelli: "A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me non si diverte molto".

E ancora: "È una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce". Infine la Zanicchi parla del suo risultato a Ballando con il raggiungimento della finale: "Sono contenta di essere andata in finale, magari a qualcuno brucia ma pazienza. A qualcuno brucia sicuramente. Ma io credo di non aver tolto il posto a nessuno perché io mi sono impegnata".