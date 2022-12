Cristina Scuccia, avvertimento inquietante: "Con chi dovrai fare i conti"

09 dicembre 2022 a

a

a

"Quello che sei stata ti accompagnerà ancora per molto ma stavolta non sarà più l’alleata che ti ha portato al successo, bensì un’ombra ingombrante con la quale dovrai fare i conti": ad avvertire Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina che in tanti conoscono per la sua partecipazione a The Voice, è Giuseppe Cionfoli. Ma chi è quest'uomo? Il 70enne era noto soprattutto negli anni Ottanta, quando era un frate cappuccino dedito alla musica. Ha persino partecipato al festival di Sanremo. Poi, proprio come Cristina, ha deciso di lasciare la vita religiosa e in seguito si è anche sposato.

"Ho chiesto aiuto": Cristina Scuccia, il dramma dopo l'addio all'abito da suora

Cionfoli ha deciso di scrivere una lettera all'ex Suora sulle pagine del settimanale DiPiù, all'interno della rubrica “I reality di DiPiù”. "Sarà molto difficile, per te, liberarti della suora che sei stata”, ha scritto ancora il 70enne. “Ora di sicuro sarai attratta dalla novità, ma quando le luci dei riflettori e la curiosità del momento si spegneranno, sentirai il peso della tua scelta, perché non basta indossare un abito rosso elegante, avere i capelli lunghi e truccarsi per svestirsi di ciò che sei stata”, ha proseguito l'ex frate.

"Suor Cristina? Cosa ho visto dietro le quinte": la Arcuri confessa tutto

L'uomo, poi, ha continuato a rivolgersi alla Scuccia e ha scritto: "Senza il tuo abito da suora probabilmente non avresti vinto The Voice". E ancora: "Quando ho conosciuto la donna che poi è diventata mia moglie, non avevo neanche il coraggio di abbracciarla in pubblico, mi sentivo in imbarazzo”. Cionfoli, comunque, ha spiegato di non voler spaventare Cristina. Il suo sarebbe solo un avvertimento per la Scuccia, accompagnato dall'augurio che lei non si trovi a vivere gli stessi imbarazzi che ha dovuto affrontare lui in passato.