Attilio Romita scatenato: "Come ca**o ti permetti?", scoppia il caos

Una notte di caos nella casa del GfVip. Una lite clamorosa tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro ha fatto spazientire anche Attilio Romita. Tutto è iniziato quando Antonella ha attaccato Daniele, anche se apparentemente solo per gioco, come sostenuto dal suo fidanzato Edoardo. La Fiordelisi, in particolare, ha fatto un appello al pubblico per eliminare Daniele. Il motivo? Per prendersi un’anta di armadio, visto che Dal Moro ne avrebbe occupate tre. I telespettatori però hanno qualche dubbio sulle reali intenzioni della gieffina: non è che lo ha fatto perché davvero vuole fuori Daniele?

Antonella, poi, ha chiesto a ripetizione di salvare Charlie: “Spero che Daniele se ne vada così abbiamo tutto l’armadio che vogliamo. Salvate Charlie, salvate Charlie in continuazione. Salvate, forza, tutti quanti insieme, salviamo Charlie”. E ancora: “Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?”.

Questa scenetta ha fatto infuriare Romita, che ha letteralmente perso la calma con Antonella. Il giornalista, dopo aver sentito la campagna contro Daniele in nomination, non ha reagito affatto bene: "Non si può buttare m**da su una persona con la quale si è in rapporti quotidiani, anche di amicizia. Adesso per una stupidaggine dei vestiti. Speriamo che se ne vada? Ma che ca**o di modo di fare è, la giungla di selvaggi? Speriamo che se ne va? Ma come ca**o ti permetti? Sulle ante magari potresti avere ragione ma non si può arrivare a dire 'speriamo che se ne vada' una persona per bene. Una delle poche che stanno con noi. Dai, basta! Sentite ragazzi, facciamola finita. Mi avete già amareggiato abbastanza stasera”.