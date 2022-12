Alessandra Amoroso, le foto e l'orrore: "Non ti fai schifo da sola?"

12 dicembre 2022 a

L'orrore contro Alessandra Amoroso, continuo, giorno dopo giorno e mese dopo mese. La Big Family, la community che riunisce i fan della cantante pugliese rivelatasi a fine anni Duemila con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e diventata in poco più di 10 anni una delle interpreti di maggior successo della musica leggera italiana, ha pubblicato su Instagram uno sconvolgente video che riunisce le decine e decine di commenti quotidiani contenenti insulti, offese, addirittura minacce di morte contro l'artista. Tutto assolutamente sproporzionato e gratuito, una carica di violenza immotivata e sconcertante.





"Di cosa parliamo quando parliamo di cyberbullismo. Evidentemente no, non è per i meme", recita la didascalia mettendo subito in chiaro il tenore del contenuto.

"Ancora parli? Ma non ti fai schifo da sola", "Sei una scoreggia", "Povera scema", "Madonna la picchierei", "Quando ti sveglierai fredda", "Io ti giuro desidero il peggio per te donna di mer***a", "Questa ha bisogno di aiuto psichiatrico", "Farai una brutta fine", "Devi morire", "Hai qualche disturbo", "Con quei capelli fai ridere" sono solo alcuni dei messaggi che gli utenti, hater che sembrano agire in branco, hanno pubblicato nei mesi scorsi a commento di foto e video della cantante sui social. Odio vomitato in pubblico, spesso senza possibilità di porre un argine a questo scempio.

Purtroppo la Amoroso non è l'unica vittima dei leoni da tastiera, ed Emma Marrone ne sa qualcosa. Non a caso, è stata tra le prime a esprimere vicinanza ad Alessandra: "La cattiveria e l’ignoranza. Anche tanto schifo. Troppo. Accanto a te amica mia. E a tutte le persone che ogni giorni ricevono questo tipo di violenza sui social". Un concetto che fortunatamente sembra far breccia sempre di più tra i giovani.