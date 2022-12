Alberto Angela, cosa spunta alle spalle. E lo scatto diventa virale

12 dicembre 2022 a

Uno scatto virale quello di Alberto Angela. Il paleontologo si è mostrato su Instagram con alle spalle un ritratto del padre Piero Angela. Il volto del giornalista e divulgatore scientifico scomparso lo scorso agosto all'età di 93 anni è apparso sulla facciata laterale di una palazzina di Nichelino, in provincia di Torino. "È bellissimo - è stato il commento di Alberto -, immenso… grazie di cuore!". E in tempo record il conduttore televisivo ha collezionato "mi piace" e una pioggia di complimenti. "Il maestro Piero - scrive qualcuno - è stato e sarà sempre un orgoglio italiano", E ancora: "Tutte le città dovrebbero celebrare la sua grandezza", "Bellissimo e meritato.

Proprio Alberto ha commentato di recente la scomparsa del padre. Ospite a Che Tempo Che Fa il divulgatore scientifico ha definito Piero "un grande insegnamento durante tutta la vita. Ho avuto la fortuna di averlo accanto, di avere una persona che ti insegnava anche senza parlare, con il comportamento".

La sua però non è stata una morte improvvisa: "Nell'ultima parte della sua vita, non ha voluto che si sapesse ma gli dispiaceva che le persone che lo seguivano non sapessero. Diceva: ‘Io vorrei dire che me ne sto andando e che abbraccio tutti’. E lo ha fatto in vari modi".