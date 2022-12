Iva Zanicchi, "lo possiamo dire": bomba-Sanremo, cosa farà

14 dicembre 2022 a

a

a

"Ci sarà Sanremo, no? Verrai al Festival, no?": Alberto Matano svela un progetto importante in cui sarà coinvolta Iva Zanicchi. Quest'ultima, ospite de La Vita in Diretta su Rai 1, al momento è impegnata con Ballando con le Stelle, il talent di Milly Carlucci su Rai 1. Ma pare che non lascerà tanto presto la squadra di Rai 1. A febbraio, infatti, come svelato da Matano, la cantante commenterà il Festival di Sanremo 2023 in qualità di opinionista de La Vita in Diretta accanto al conduttore.

"Un pullman di tr***? Come Iva Zanicchi": l'ultimo sfregio di Selvaggia Lucarelli

"Verrai, magari con noi? Eh, lo possiamo dire“, ha detto Matano, approfittando della presenza dell'artista nel suo studio. “Voglio Cantare”, ha risposto la Zanicchi. E Matano ha proseguito: “Canterai… Saremo al casinò“. Dal 6 al 10 febbraio 2023, come si legge su DavideMaggio.it, La Vita in Diretta si trasferirà quindi nella cittadina ligure per commentare più da vicino la kermesse. E tra gli opinionisti ci sarà anche Iva.

Infine, parlando di Ballando, la cantante ha ribadito: "Se vinco mi presento in bikini. Giuro, peggio per voi. Non fatemi vincere. Io, dato che il fisico tiene, e se non tiene chi se ne frega, io mi presenterò col bikini. Darò una stirata al mio fisico, ma io mi presenterò in bikini. Ma so già di non vincere, per cui non correrò questo (rischio)“.