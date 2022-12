Zanicchi, pietra tombale su Selvaggia: "Lasciano il tempo che trovano"

15 dicembre 2022 a

a

a

"Il mio bilancio su questa avventura è molto positivo": Iva Zanicchi parla della sua esperienza a Ballando con le Stelle in un'intervista al settimanale Nuovo. In particolare, la cantante ha spiegato che la sua avventura, quasi giunta al termine, è stata piacevole nonostante le polemiche. Alcune di queste hanno coinvolto Selvaggia Lucarelli, giurata del programma. Che in una delle ultime puntate ha criticato l'artista per alcune sue barzellette un po' volgari. "Al di là delle varie polemiche che credo lascino il tempo che trovano, mi sono divertita tantissimo", ha detto la Zanicchi.

"Lo possiamo dire". Iva Zanicchi, bomba-Sanremo: cosa farà

La cantante ballerà di nuovo sabato prossimo, il 17 dicembre, quando andrà in onda la penultima puntata del talent di Milly Carlucci. Intanto ha voluto fare una precisazione in merito a una sua dichiarazione. Prima che iniziasse il talent, infatti, la cantante aveva detto di aver accettato questa sfida per vincere. Adesso ha voluto specificare che si è sempre e solo trattato di una battuta: "Quando all’inizio dell’avventura dicevo che partecipavo al talent per arrivare prima, la mia era ovviamente una battuta".

"Un pullman di tr***? Come Iva Zanicchi": l'ultimo sfregio di Selvaggia Lucarelli

La popolare artista, tra l'altro, ha già detto che non pensa di vincere questa edizione dello show di Rai 1, anche se ne uscirà comunque vittoriosa perché ha avuto modo di conoscere il suo maestro e partner di ballo: “Non vincerò la gara, ma sono felice di aver trovato in Samuel Peron un nipote acquisito". Continuando a parlare di lui, ha aggiunto: "È un ragazzo molto carino, educato e affettuoso. Ho anche conosciuto la sua compagna e il figlio e devo dire che sono proprio una gran bella famiglia".