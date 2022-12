Ballando, "ecco il cachet di Wanda Nara": cifre sconvolgenti

15 dicembre 2022 a

Wanda Nara è stata ospite speciale a Ballando con le stelle, ricevendo un compenso… stellare. È quanto rivelato dal settimanale Oggi, secondo cui la showgirl argentina avrebbe percepito un cachet di circa 30mila euro per essere ballerina per una notte nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Se le voci sul cachet dovessero essere confermate, allora non resterebbe che fare i complimenti a Wanda Nara, che è riuscita a farsi pagare un sacco di soldi per una rapida ospitata su Rai1. Mentre i social si infiammano su questo argomento, continua a tenere banco anche la vita amorosa della showgirl argentina, che pare abbia definitivamente chiuso il matrimonio con Mauro Icardi, nonostante i recenti tentativi di riavvicinamento. La Nara sarebbe tornata tra le braccia di LGante che tutto sembra tranne che un uomo… elegante.

Ma i gusti non si discutono. E così pare che il “povero” Icardi sia finito a vivere con l’ex di Zaira, sorella di Wanda, dopo essere stato sfrattato. Ad accogliere l’attuale calciatore del Galatasaray sarebbe quindi stato Jacob Von Plessen. Inoltre sui social è stato notato un dettaglio che potrebbe non essere secondario: Wanda non segue più Mauro su Instagram, è davvero finita la loro storia?