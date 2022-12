Nina Zilli, "uscire la fi***": chi finisce nel mirino

15 dicembre 2022 a

Nina Zilli ha pubblicato un messaggio su Twitter che è diventato un caso. “Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle non la pheega”, ha scritto l’artista. Un tweet che molti hanno inteso come una frecciata diretta a Elodie, che sta vivendo un periodo d’oro da tutti i punti di vista, dato che non solo sta avendo enorme successo musicale, ma sta anche diventando un sex symbol.

C’è però anche chi pensa che si sia riferita ad Annalisa, che starebbe in un certo modo cercando di “copiare” il percorso di Elodie. E poi c’è chi ovviamente ritiene che la Zilli stia soltanto “rosicando”, come si suol dire. A chi l’ha accusata di ciò, la cantante ha risposto a muso duro: “E chi rosica? Tu? Non so se ti sei accorta, si parla di scelte. L’arte ci fu vietata fino ai primi anni del ‘900. Facciamo arte. E mercificarci senza contenuto è deprimente e maschilista. Prima di uscire il corpo, uscire i contenuti. Siamo nel 2022, serve ancora il nudo? Che tristezza”.

Il ragionamento della Zilli non fa una piega, però è normale che si presti a polemiche, dato che può essere associato a colleghe che sono sulla cresta dell’onda e quindi piene di fan pronte a difenderle a spada tratta anche se non citate in maniera diretta. Il pensiero è andato subito a Elodie perché di recente ha pubblicato una serie di piccanti scatti promozionali legati al suo nuovo progetto discografico.