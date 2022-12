Anna Pettinelli spiazza Egger: "Dice palle?". Gelo in diretta

16 dicembre 2022 a

Anna Pettinelli e Alessandro Egger sono stati ospiti di Alberto Matano a La vita in diretta nello spazio dedicato a Ballando con le stelle che si avvia al gran finale. Il giovane concorrente, ex volto della barrette Kinder, ha parlato ancora del complicato rapporto con la madre. In contraddizione con quanto ha raccontato proprio sua madre. La cosa ha insospettito la conduttrice radiofonica che senza troppi giri di parole gli ha chiesto, spiazzando tutti: "Io credo alla versione di Alessandro ma in questi giorni io ho letto anche l’intervista alla mamma di Ale che ha proposto una versione diversa, allora dice solo pa*** mamma?".

"Hai fatto una domanda francese, inglese…", ironizza Alberto Matano. Quindi Alessandro Egger risponde alla Pettinelli. "Le dichiarazioni di mia mamma non riportano assolutamente la realtà dei fatti. Se io fossi della stirpe dei Savoia", osserva, "allora sarei un pazzo che è scappato di casa".

Infine si parla della finale di Ballando, dove secondo la Pettinelli tra Egger e Gabriel Garko potrebbe spuntare un terzo incomodo: Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, sulla quale la conduttrice radiofonica è pronta a scommettere. Di certo a Ballando con le stelle, Alessandro Egger è uno dei papabili vincitori.