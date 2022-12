Ambra Angiolini, la figlia "brutta": travolta dall'odio per un video

16 dicembre 2022 a

La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha dato una grossa lezione agli haters, ai frustrati che si annidano sui social alla ricerca di prede da distruggere. Jolanda Renga è una ragazza che paga lo scotto di essere “figlia di” e che deve sorbirsi costantemente commenti indecenti, soprattutto sul suo aspetto fisico. La 18enne ha raccolto alcuni dei messaggi d’odio che ha ricevuto ultimamente e ha deciso di replicare, sempre con il sorriso sulle labbra.

“Sei brutta è una cosa che mi dico sempre, da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto”, ha esordito Jolanda, che ha poi commentato gli insulti ricevuti: “All’inizio ci sono rimasta male, molto male. Quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa, scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza. Il mio sogno, per fortuna, non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importanti e mi piacerebbe tentare di migliorare un po’ il mondo”.

Ambra Angiolini non ha nascosto tutto l’orgoglio che prova nei confronti di sua figlia e, dopo essersi commossa, ha deciso di rispondere pubblicamente: “Tu il mondo lo hai già migliorato, semplicemente decidendo di esserci. È da quando sei nata che cerco di essere ‘brutta’ come te. Follemente tua, amore”.